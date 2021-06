Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"Grave aver permesso a milizia privata di agire come una squadraccia: poteva esserci strage. La ministra Interno venga in Parlamento a spiegare. Il governo agisca per riportare le aziende della logistica nella legalità, basta con frodi al fisco e ricatti a lavoratori".