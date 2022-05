Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha pubblicato il seguente tweet:

"Al concorso per docenti prova su #Razza Europea? Incredibile. Stiamo tornando alle Colonie? Intervenga il ministro Bianchi: individui i responsabili di questa schifezza, e faccia in modo che episodi simili non si ripetano più. Mai più".