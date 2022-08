"Vivere in modo dignitoso non è una concessione, è un diritto. Un salario giusto è un diritto, un contratto è un diritto, come è un diritto vivere fuori da una condizione di precarietà. Dobbiamo intervenire sul mercato del lavoro disboscare la selva dei contratti precari, in Italia ce

ne sono 40. E' arrivato il momento di cambiare strada. Che il reddito di cittadinanza sia diventato concorrente con il lavoro è una frottola". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana

Nicola Fratoianni al Tg4, sulle difficoltà degli imprenditori a trovare lavoratori. "Il reddito di cittadinanza si attesta attorno ai 500 euro. E 500 euro non sono competitivi rispetto al

mercato del lavoro. Questa sciocchezza togliamola dal tavolo e aggiustiamo il mercato del lavoro, ridiscutendo anche le politica migratorie, abolendo la legge Bossi Fini".