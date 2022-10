"In riferimento ai principali vertici in programma nelle prossime settimane, tra i quali spicca il Consiglio Ue del 20 e 21 ottobre, da via della Scrofa ricordano che non c'è alcuna volontà di creare fratture tra l'attuale governo e quello che verrà, ma spiegano anche che i documenti che arriveranno a Bruxelles saranno il frutto del lavoro e degli approfondimenti dell'Esecutivo ora in carica". Lo si apprende da fonti di Fratelli d'Italia. A riportarlo è SkyTg24.