“Il prossimo fine settimana terremo il Congresso della Città di Napoli che eleggerà il Presidente e i 13 componenti del Direttivo. L’appuntamento è per sabato 17 febbraio alle ore 15,30 presso l’hotel Ramada (Napoli via Galileo Ferraris,40) per la discussione generale delle mozioni. Domenica 18 febbraio, dalle ore 9 alle ore 20, sempre presso il centro congressi dell’hotel Ramada, gli iscritti voteranno per eleggere le cariche. Con il Congresso della città di Napoli si concluderà la stagione dei congressi in Campania in quanto si sono già tenuti quelli di Benevento, Caserta, Salerno, Avellino e Napoli provincia.

Una stagione di vera democrazia interna degna di un partito vero in cui gli iscritti contano quanto i parlamentari. Grazie al Presidente Meloni che ha dato a tutti i territori la possibilità di scegliere e autodeterminarsi”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.