“Les Republicains, il partito neogollista francese, alleato di Forza Italia nel Ppe ha vinto le elezioni regionali francesi. Un’affermazione significativa perché irrompe tra due forze protagoniste della politica francese: En Marche di Emmanuel Macron e Rassemblement National di Marin Le Pen. Due partiti che non hanno saputo più conquistare gli elettori determinando anzi un astensionismo record del 66%. Per Les Republicains è una ritrovata centralità della destra moderata che muterà gli scenari delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Questa è un’ulteriore conferma che i cittadini europei per il governo delle città e delle regioni scelgono i partiti moderati, capaci di affrontare con pragmatismo e determinazione le grandi sfide che attendono l’Europa”.

Lo scrive su Facebook la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del governo Draghi, commentando l’esito delle elezioni regionali francesi.