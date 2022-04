"Togliere le mascherine al chiuso nei teatri e nei cinema non è una decisione che si può prendere tenendo conto soltanto dell'importanza del luogo o di ciò che lì si svolge. E' una decisione che si prende rispetto alle caratteristiche del luogo. La decisione che dovremo adottare nelle prossime ore è se in alcuni luoghi al chiuso le mascherine continuano o no a essere importanti; e poi, c'è il problema dei trasporti pubblici". E' quanto spiega il ministro della Cultura, Dario Franceschini.