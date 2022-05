"In Italia il turismo sta tornando ai livelli pre pandemia. Nel Paese arrivavano piu' di cinquanta milioni di viaggiatori ogni anno da tutte le parti del mondo. Questo numero crescera' ancora". L'ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini oggi a Monserrato, nella citta' metropolitana di Cagliari, per celebrare i 160 dell'Istituto Pietro Martini, uno dei piu' antichi della Sardegna. "Noi - ha chiarito - dobbiamo fare in modo che questi grandi flussi non si fermino solo a Venezia, Firenze e Roma ma vadano a interessare tutte le bellezze che ci sono in Italia".