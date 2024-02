“È una settimana che Fratelli d’Italia ha fortemente voluto per merito soprattutto della collega onorevole Marta Schifone. Noi riteniamo che le materie scientifiche rappresenteranno sempre più un’occasione fondamentale di sviluppo per l’Italia e anche di possibilità di occupazione per i giovani, un’occupazione qualificata, preziosa. Vi sono dei settori della meccanica che richiedono ad esempio ingegneri e oggi non se ne trovano abbastanza”. Lo ha dchiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, parlando dell'istituzione della prima Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

“Noi pensiamo che sia doveroso in primo luogo provvedere ai bisogni dell’economia nazionale col personale che questa nazione ha, di cui è ricco, delle energie dei giovani che sebbene indirizzate possono sicuramente rappresentare un valore aggiunto e quindi ci auguriamo che sempre più le materie scientifiche possano entrare a far parte della vita di tutti i giorni anche quella scolastica tenuto presente che in ambito scientifico l’Italia ha sempre dato prova di grandi personaggi e lo dimostrano i premi Nobel che gli italiani si sono aggiudicati in questi settori", ha aggiunto il deputato di FdI.

Istituita a novembre scorso dalla legge 187/2023 con l’obiettivo di sensibilizzare e stimolare l’interesse dei ragazzi verso queste discipline, la settimana STEM partirà l'11 febbraio con numerose iniziative promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca insieme agli Atenei e agli Enti di Ricerca.