Le critiche della Commissione europea sul ruolo della Corte dei Conti? "Un’invasione di campo".

Così, oggi su La Stampa, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti.

"Perché non ci sono le ragioni per fare quelle critiche. Le norme in questione non riducono i poteri che storicamente ha avuto la Corte dei conti. La vicenda dello scudo erariale poi è bizzarra, visto che la stessa norma era stata adottata dal governo Conte, per il Covid, e dal governo Draghi per il Pnrr. Forse qualcuno si era abituato a una certa acquiescenza dell’Italia e invece ora si trova davanti un governo che difende con fermezza i propri principi. In passato i governi avrebbero detto aboliamo la norma. Stavolta non è successo e questo può generare nervosismo".

Cosa farà il governo? "La risposta, cronologia alla mano, dimostra che siamo nel giusto e quindi non c’è motivo per cambiare" aggiunge.

E poi, sulla prossima Commissione Europea, Foti chiarisce: "Il modello Ursula è una formula politica figlia d iuna stagione diversa. Oggi chi è avversario nei propri Paesi poi si ritrova a governare insieme a Bruxelles. Questo non può più funzionare".