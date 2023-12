"Quando una persona afferma di non sentirsi bene le si fanno gli auguri e non il processo. Qua si parla di una conferenza stampa alla quale la premier Meloni non avrebbe avuto problemi a presentarsi". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti intervenendo a Stasera Italia, su Rete 4, il quale non risparmia una frecciatina a Giuseppe Conte: "Conte fa Conte, lo ha dimostrato con il superbonus e con ogni provvedimento dei sui governi, anche stavolta conferma di avere poco stile", aggiunge.