"Le notizie di esecuzioni sommarie dall’Ucraina, rendono ancora più importante commemorare eccidi nazifascisti come #Fossoli. Oggi qui, 78 anni dopo, ciò che sembrava un dovere morale diventa di drammatica attualità. L‘Impegno per la pace deve essere costante e più forte che mai". Lo scrive su Twitter Laura Garavini, vicepresidente Commissione Esteri, in occasione della commemorazione dell’eccidio dei 67 Martiri di Fossoli a Carpi, in provincia di Modena.

