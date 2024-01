"Partendo dal presupposto che, per fortuna, ancora in Italia c'è libertà di espressione, voglio condannare con forza la scelta di chiamare come relatore ad un congresso l'ideologo di Putin, Dugin. Lo stesso che ha come obiettivo lo sterminio degli ucraini, la cancellazione di ogni forma di libertà, di espressione e di inclusione. Tira davvero una brutta aria a Lucca e ci aspettiamo una dura condanna anche da parte della giunta cittadina di destra." Così Emiliano Fossi, deputato e segretario del PD Toscana, sul convegno in programma il 27 gennaio a Lucca, dell'Associazione Vento dell'Est, che vede tra i relatori, in collegamento da Mosca, Aleksandr Dugin.