“Oggi ho incontrato il Ministro Vittorio Colao e la sottosegretaria con delega all'Innovazione tecnologica Assuntela Messina, che ringrazio per la tempestiva disponibilità. E’ stato un momento di confronto molto costruttivo, in cui abbiamo ragionato del piano di cablaggio italiano e della strategia nazionale sulla fibra, cogliendo l'occasione di discutere anche del recente Bando Nazionale per la fibra ottica, in relazione alle recenti preoccupazioni sollevate dalle parti sociali rispetto alla tenuta dello stabilimento Fos-Prysmian di Battipaglia. Abbiamo riscontrato una piena sintonia sugli obiettivi per lo sviluppo digitale in Italia, in particolare al Sud, attraverso le risorse del Pnrr. Abbiamo condiviso poi l'importanza di valorizzare le migliori tecnologie sulla fibra e l'attenzione agli investimenti nel nostro territorio per assicurare sviluppo e tutela dell'occupazione nel Paese. Continuerò a seguire la vicenda Fos-Prysmian chiedendo un incontro urgente ai vertici dell'azienda per verificare quali sono le reali prospettive industriali e i piani di investimento in Italia e nell'importante sito di Battipaglia, che è una eccellenza per capacità e competenze produttive e può rappresentare una grande risorsa per lo sviluppo di un comparto industriale strategico".

Lo afferma Piero De Luca, Vicecapogruppo del PD alla Camera.