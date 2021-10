“Richiamarsi al fascismo oggi e attaccare la sede di un sindacato non e’ un fenomeno folkloristico, e’ un attacco anche simbolico ed e’ quindi dirimente da che parte si sta. L’antifascismo non e’ di una parte politica, ma rappresenta l’unita’ repubblicana. Oggi tutto il Parlamento dovrebbe riconoscersi non solo nella condanna di quell’atto ma nel respingimento di ogni attacco e nel chiedere lo scioglimento di Forza Nuova”. Cosi’ in Aula la vicepresidente Pd del Senato, e responsabile dem Giustizia e diritti, Anna Rossomando, nel corso del dibattito sulle mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova. “Questa – riprende – e’ l’unita’ repubblicana nel pluralismo e nel riconoscimento pieno dei valori della nostra Costituzione ed e’ l’alto compito cui siamo richiamati. Questo e’ lo spirito repubblicano. E non c’e’ spazio per distinzioni, benaltrismi, strade alternative o vie di mezzo”