"La mia riconferma unanime mi rende molto felice, poiché rappresenta un attestato di stima per quanto fatto e una continuazione naturale delle azioni intraprese in questi anni. Forza Italia sta crescendo, così come sta crescendo a Venezia, e abbiamo la determinazione di giocare un ruolo di primo piano nelle prossime elezioni europee e amministrative. Stiamo facendo bene e vogliamo consolidare la nostra presenza come Forza Italia all'interno del centrodestra.

Sulla questione del terzo mandato, la decisione dipenderà dalle dinamiche a livello nazionale e dall'accordo non solo tra i partiti di centrodestra, ma anche da tutto l'arco parlamentare. Tanto Zajac quanto Brugnaro hanno dimostrato competenza, ma valuteremo il terzo mandato per la Regione e il Comune considerando l'intero contesto" Lo ha detto Michele Zuin, coordinatore di Forza Italia per la città di Venezia, ai microfoni del TGR Veneto.