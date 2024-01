"Desidero esprimere il nostro sincero ringraziamento Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, per la sua visita nella nostra regione. L'entusiasmo che ha pervaso gli incontri, con particolare risonanza a Faenza e nell'affascinante contesto di Forlì, è stato un segno tangibile della forza e della vitalità della nostra comunità. La partecipazione dei nostri militanti, unita all'interesse manifestato dalle imprese e dalle associazioni di categoria, sottolinea l'importanza di tali eventi nella costruzione di legami solidi e nella condivisione di idee per il bene comune.

Per questo desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il successo di questa visita. Con la sua presenza Tajani ha, trasmesso un messaggio positivo di speranza e fiducia nel futuro dell' Emilia Romagna e la discussione aperta e costruttiva con i militanti e gli imprenditori è stata un'opportunità unica per esprimere le sfide e le aspirazioni della nostra comunità, consolidando il nostro impegno verso il progresso e il benessere collettivo. Insieme, continueremo a costruire un futuro radioso per la nostra regione e per Forza Italia." Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata e presidente del coordinamento regionale del partito azzurro in Emilia Romagna.