Forza Italia deve essere unita e non riparte da zero e sostiene il governo. Lo sottolinea il coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani in un'intervista al 'Corriere della Sera', probabilmente chiamato a traghettare il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Bisogna arrivare al Consiglio nazionale per eleggere il presidente. Io chiederò nel Comitato di presidenza che si tenga prima della pausa estiva. Fino al giorno delle elezioni, cercherò di guidare Forza Italia senza timore di affrontare le difficoltà, e con la linea chiara che ci ha affidato Berlusconi", ha aggiunto.

La famiglia Berlusconi continuerà a sostenere Forza Italia: "Saranno loro a decidere. Al momento Marina è stata molto chiara. Ci sono accanto, ci incoraggiano, ci danno sostegno, nel rispetto dei diversi ruoli", sottolinea il ministro degli Esteri.