"Saranno più di 100 i gazebo di Forza Italia in Lombardia per promuovere l’iniziativa delle giornate del tesseramento di sabato 24 e domenica 25 giugno. Un’organizzazione capillare in tutte le 12 province lombarde per rilanciare l’azione politica nella nostra regione. Inoltre, giovedì 22 giugno, alle 20.45 - presso la Villa Torretta a Sesto San Giovanni - si terrà un incontro tra i tutti quadri e gli eletti del territorio lombardo per fare il punto della situazione politica e tracciare le sfide future. Siamo in campo per far crescere l’area moderata in Lombardia, continuando così il lavoro nel solco tracciato dal nostro Presidente Silvio Berlusconi. Forti delle sue indicazioni, del suo entusiasmo, delle doti intramontabili che ci ha ha lasciato, dei principi liberali che sono diventati anche l'anima del centrodestra al governo, andiamo avanti a testa alta e questo, per noi, e' il miglior modo possibile per sentirlo ogni giorno al nostro fianco." Lo dichiara in una nota Alessandro Sorte, deputato coordinatore lombardo di Forza Italia.