“Basta candidati assolti, risarciti, ma definiti "impresentabili" senza alcun fondamento dall’Antimafia. È tempo di rivedere i meccanismi che regolano la Commissione e di modificare il "codice morale" istituito dalla Commissione parlamentare sulla spinta giustizialista del M5s”. Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli; Fulvio Martusciello, capogruppo azzurro al Parlamento Europeo; il vicepresidente di Forza Italia della commissione Antimafia, Mauro D'Attis; il capogruppo azzurro in commissione Antimafia, Pietro Pittalis.

“Nel caso di Angelo D’Agostino - proseguono - abbiamo visto come la Procura di Roma abbia inviato alla Commissione una nota integrativa che accertava intervenuta la prescrizione di un reato e che si era trattato verosimilmente di un'errata iscrizione al registro da cui viene estratto il certificato dei carichi pendenti per l’altro capo imputato. Lo stesso dicasi per il Comune di San Giuseppe Vesuviano: con sentenza 4069/2024 il Consiglio di Stato ha rispedito al Tar l’accusa di scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune: gli atti sono rinviati al Tar del Lazio che dovrà pronunciarsi sul provvedimento dello scorso novembre. Lo stesso Tar che proprio a novembre respingeva un ricorso proposto dagli ex amministratori della città vesuviana: ‘Nessuna illegittimità nel procedimento che nel giugno 2022 portò allo scioglimento del Comune di San Giuseppe Vesuviano per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata’. Questa la motivazione che confermava lo scioglimento. Ora, a distanza di 6 mesi, arriva la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta tutto e impone al Tar del Lazio di rispondere in merito allo stesso provvedimento. Purtroppo, non si tratta di casi isolati, ma di una procedura che rischia di divenire prassi e di diffamare persone e candidati che nulla hanno a che vedere con i reati a loro contestati. Forza Italia è incontestabilmente impegnata nella lotta alle mafie, ma è altrettanto incontestabilmente garantista e per questo stiamo studiando una modifica per apportare cambiamenti e mettere fine al ruolo di autorità morale preventiva della Commissione, che deve invece essere inflessibile nei casi di reati accertati e definitivi”, concludono.