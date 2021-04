“Ringraziamo i consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta per aver chiesto le dimissioni dell’assessore Lopalco. Non possiamo più accettare errori, ritardi e gravissime inefficienze nella gestione del Covid e della campagna vaccinale”. Lo affermano, in una nota, il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e del vice commissario, Dario Damiani. “Oggi, ciliegina sulla torta – aggiungono –, la Puglia resterà in zona rossa e questo è un colpo durissimo alla tenuta psicologica dei cittadini e, soprattutto, alle condizioni economiche di migliaia di famiglie. La responsabilità di questo fallimento è di Lopalco e noi sosteniamo con forza la richiesta dei nostri consiglieri: chiediamo le sue dimissioni”.