"Sono stato in questi giorni ai congressi FI in Toscana. Stiamo celebrando i congressi azzurri in tutta Italia e devo dire che ho incontrato una classe dirigente che sta crescendo, un partito in salute con un territorio sempre più in linea con i nostri valori ed i nostri principi. Credo che ci sia sempre più bisogno di un centrodestra europeista, ma non fideista. Noi siamo europeisti quando l'Europa va nella giusta direzione, non per ideologia o quando va contro le esigenze del nostro Paese. Oggi, ad esempio, il ministro Pichetto ha votato contro al regolamento sugli imballaggi, perché va contro gli interessi del nostro Paese.

Solo la sinistra concepisce lo stare in Europa per votare a favore degli interessi degli altri Paesi. Forza Italia ed il centrodestra anche sul packaging lottano per evitare che la deriva ambientalista ideologica della sinistra faccia danni al Made in Italy e alle nostre Pmi. Forse questo dovrebbe far riflettere sul perché il popolo, le imprese ed i lavoratori stanno guardando sempre di più con interesse alle battaglie del centrodestra". Lo ha dichiarato l'On. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.