Le porte di Forza Italia per Giovani Toti sono aperte. Lo assicura il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè che, intervistato da 'Il Secolo XIX", ha dichiarato: "Il suo progetto può essere trasfuso in un altro contenitore, ma deve decidere lui. Le porte sono aperte in quanto Forza Italia è inclusiva, io sono il primo a dire di lasciarsi alle spalle le ruggini del passato. Guardando avanti si può trovare una convergenza".