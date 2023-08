Grande soddisfazione viene espressa dal coordinamento regionale toscano di Forza Italia per l'intervento, ieri alla Versiliana, del segretario nazionale, ministro degli Affari Esteri e Vicepremier Antonio Tajani che ha dettato, su molti argomenti, una linea chiara. Su banche il segretario nazionale di Forza Italia e’ stato netto, il prelievo deve essere una tantum e deducibile, in modo da garantire equità e sostenibilità, sottolineando l'importanza di non voler dare l’idea di colpire le banche e di voler escludere dalla tassa le istituzioni bancarie di territorio, come le banche popolari e di credito cooperativo, al fine di preservare la stabilità finanziaria nell'interesse di pmi e famiglie. Su salario minimo e cuneo fiscale, Tajani ha ricordato che dovrebbe essere fissato attraverso i contratti collettivi per promuovere un aumento graduale delle retribuzioni, proponendo linoltre a stabilizzazione del taglio del 7% del cuneo fiscale e la detassazione progressiva di tredicesime, straordinari, premi di produzione e lavoro festivo, per sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Sulla politica monetaria, l’ex presidente del Parlamento Europeo, ha criticato l'approccio della BCE per il continuo aumento dei tassi di interesse che ha impedito agli imprenditori di investire e alle famiglie di far fronte ai mutui, sottolineando la necessità di trovare strategie diverse per affrontare l'inflazione. Sulla crisi libica il Ministro degli Affari Esteri ha ricordato come l'uccisione di Gheddafi ha portato all'instabilità politica nell'area. Ha riferito di miglioramenti recenti nella situazione locale e l'importanza di elezioni "senza interferenze esterne" per raggiungere un governo stabile.

Sull’Ucraina Tajani ha riconosciuto la difficoltà nel raggiungere un dialogo con la Russia riguardo alla situazione della guerra ma ha sottolineato la necessità di lavorare per una soluzione annunciando l'intenzione di voler discutere con la Cina durante la visita a Pechino, allo scopo di promuovere un dialogo costruttivo trale parti. Sui diritti umani e il ministro ha condannato i femminicidi proponendo una modifica del codice penale per contrastare le violenze contro le donne. Ha inoltre esortato a fermare la violenza contro le minoranze religiose, come nel caso delle recenti violenze contro le chiese cristiane in Pakistan. “Tante le persone presenti alla manifestazione, segno inequivocabile di attenzione verso le nostre idee. Forza Italia è attrattiva! – sottolinea la parlamentare azzurra Erica Mazzetti - Abbiamo apprezzato l’autorevolezza e il pragmatismo del ministro Tajani contrassegnato dal chiaro impegno nel governo e nella maggioranza”.