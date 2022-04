“Il primo evento in presenza organizzato da Forza Italia è stato un successo, abbiamo messo al centro del dibattito i nuovi bisogni dell’Italia e degli italiani. Tanti giovani, tante donne, ma anche i seniores tutti uniti come un abbraccio intorno al nostro leader Silvio Berlusconi, tutti avevamo sete di ascoltare la sua visione politica. Un discorso che ci ha scaldato il cuore, che ci ha caricato, che ci ha dato una missione, quella di costruttori del futuro. Un discorso da cui sono emersi dei punti chiari: il Presidente Berlusconi scende in campo come 28 anni fa, cosciente dei nostri valori, dei nostri programmi, consapevoli che tutto questo è indispensabile e insostituibile per il futuro del nostro Paese. Per questo l’ascolto del Paese avvenuto in questi giorni, rappresenterà per noi un impegno con gli italiani. Un discorso quello del Presidente che ha toccato tutti i punti ancora aperti per il Paese con uno sguardo alle risposte da dare al Paese nel breve e lungo tempo. Dobbiamo costruire il futuro per questo ognuno di noi deve sentirsi parte del grande progetto di Forza Italia come i nuovi costruttori di una Italia forte, indipendente energeticamente, indipendente dall’agroalimentare, un Paese dove si può tornare a fare impresa, un Paese in cui si aiutano realmente le persone in difficoltà e si creano posti di lavoro per costruire una vita libera e indipendente per ogni italiano, un Paese a misura di bambino è giusto von le donne. Grazie Presidente” Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.