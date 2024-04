Secondo venerdì della 'Scuola di formazione politica' organizzata dal Coordinamento di Forza Italia Roma Capitale, presso la Sala Colletti del gruppo parlamentare di Fi alla Camera dei Deputati, che ha visto una grande partecipazione. 'Conoscere per deliberare' di Luigi Einaudi il motto, che ha visto tra i relatori il consigliere regionale nel Lazio di Fi, Roberta della Casa, il consigliere Pietrangelo Massaro, il professor Jean Paul de Jorio e il consigliere Luigi Fiorentino.

"Ringrazio i tanti partecipanti, i relatori e in particolare il professor Jean Paul de Jorio, coordinatore della scuola di formazione. Sono più di 150 gli iscritti, segno della forte volontà di crescere insieme e di avere sempre più competenze. Abbiamo bisogno di giovani formati, capaci di incidere sulle tante sfide che abbiamo davanti, di una squadra forte e coesa che abbia un bagaglio tecnico e culturale adeguato, per costruire e veder crescere la futura classe dirigente", lo ha detto Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma Capitale e Assessore alla regione Lazio, aprendo i lavori della seconda giornata della Scuola politica di Forza Italia da lei promossa.

"Bisogna conoscere la nostra Costituzione e il funzionamento degli enti locali, i procedimenti amministrativi per capire i meccanismi di funzionamento della nostra macchina amministrativa e le riforme che si discutono oggi in parlamento. Anche la conoscenza delle regole dell'Unione europea e della commissione è fondamentale per fare buona politica: conoscere per contestare deve essere il nostro faro", ha detto il professor Jean Paul de Jorio, coordinatore della scuola di formazione, introducendo i lavori.

"Il merito e le competenze si costruiscono e questo è l'obiettivo di questa scuola politica voluta fortemente dalla segretaria Regimenti che ringrazio - ha detto Pietrangelo Massaro, capogruppo FI al XII municipio di Roma Capitale e vicesegretario romano di Forza Italia, che ha poi posto l'accento sugli strumenti tecnici a disposizione per la propria attività politica: "Le interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, gli ordini del giorno, le delibere e le deliberazioni, così come a livello parlamentare e regionale, sono strumenti importanti per il lavoro del consigliere municipale, per pungolare l'amministrazione municipale e comunale e avere chiarimenti sulla sua attività".

Il Vicesegretario vicario romano di Fi e consigliera regionale Fi nel Lazio, Roberta Della Casa, ha spiegato il bilancio comunale e la sua struttura: "Il bilancio comunale è un documento fondamentale dell'amministrazione e occorre essere in grado di leggerlo per capire se rispetta l'indirizzo politico. In caso di falsità e anomalie il consigliere ne risponde per questo occorre capire come è fatto un bilancio e la sua complessità". Il Consigliere Luigi Fiorentino, Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio, ha sottolineato l'importanza di capire i meccanismi e la struttura del bilancio: "Capire come sono allocate le risorse e le connessioni con gli obiettivi dell'amministrazione fa parte delle nozioni di base per chi fa attività politica. Quando una forza politica ha la responsabilità di governo deve sapere come concretizzare gli obiettivi politici. Occorre per questo seguire il percorso del bilancio, interloquire con le strutture tecniche di settore, per porre le basi per rendere realizzabili gli obiettivi politici".