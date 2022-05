“Come promesso, prosegue il nostro Tour della Libertà che tra pochi giorni, il 20 e 21 maggio, farà tappa a Napoli, per la seconda Manifestazione Nazionale di Forza Italia, dopo il bagno di folla di Roma dello scorso aprile e dopo le tappe intermedie locali, che i coordinatori regionali stanno organizzando in tutte le province. Insomma, da Nord a Sud e passando per il Centro continuiamo a costruire l’Italia del Futuro”. Così il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia, intervenendo alla presentazione delle liste a Fonte Nuova (RM), per sostenere la candidatura del sindaco Graziano Di Buo’, appoggiato da Forza Italia, dalla Lega e da una lista civica. “Porteremo anche a Napoli – prosegue Giacomoni – le idee e i progetti nuovi di Forza Italia, la competenza, gli esempi di buon governo e la testimonianza della nostra classe dirigente migliore, in prima linea, nei comuni, nelle province, nelle regioni e in Parlamento. Colgo l’occasione di questo incontro pubblico per augurare buon lavoro da parte di tutti noi alla senatrice Licia Ronzulli, che il Presidente Berlusconi ha appena nominato come nuovo commissario per la Regione Lombardia, ringrazio per il lavoro svolto in questi anni il coordinatore uscente e come sempre dobbiamo tutti insieme guardare avanti e gridare Forza Italia!”.