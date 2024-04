"L'improvvisa scomparsa di Giovanni Paolo Bernini è un colpo al cuore. Proseguiremo le sue battaglie per la giustizia. Le sue, dopo aver subito processi dai quali è stato completamente assolto con grave pregiudizio per la sua carriera politica e soprattutto per la sua sfera personale. Un pensiero di cordoglio commosso va ai suoi familiari e a quanti gli hanno voluto bene. Per coloro che, invece, in vita lo hanno bersagliato con un male immeritato, solo assoluto disprezzo".

Così in una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale del partito azzurro.