“Forza Italia è stata coerentemente all’opposizione dei due governi illiberali - gialloverde e giallorosso- che si sono succeduti in questa legislatura, ed ha proposto per prima, grazie alla lungimiranza del presidente Berlusconi, la soluzione dell’unità nazionale per risollevare il Paese dalla tragedia del Covid. La nostra linea non è mai stata subalterna a nessuno: siamo l’anima liberale del centrodestra, nel quale convintamente stiamo e resteremo, in Europa abbiamo contribuito a depotenziare i pauperismi delle sinistre, siamo garanti delle riforme di Draghi e i nostri voti saranno determinanti per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Andiamo dunque avanti saldi nei nostri valori e con i nostri alleati, essendo l’unica forza in grado di allargare il perimetro politico del centrodestra, nella convinzione che la coerenza sarà riconosciuta e premiata dagli elettori dopo la necessaria parentesi delle grandi intese”.



Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori e vice coordinatrice nazionale di Forza Italia Anna Maria Bernini.