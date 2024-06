"Il 10 per cento alle Europee per Forza Italia sembrava una chimera un anno fa: oggi è una realtà, costruita con un lavoro di squadra meticoloso e tenace al fianco del nostro segretario Antonio Tajani. Anche nei Comuni della Provincia di Roma, il Partito ha avuto buone performance con dati in molti casi vicini o superiori alle a due cifre: da Marino a Fiumicino, da Civitavecchia a Velletri solo per fare alcuni esempi. Menzione speciale per Tolfa che con il 24,5 per cento è uno dei Comuni più azzurri della Regione. Siamo elettoralmente, anche in Provincia, la seconda forza della coalizione e, attraverso i nostri rappresentanti in Regione, nei Comuni e nelle Istituzioni, siamo pronti a proseguire l'impegno con ancora maggiore determinazione, su tutto il territorio. Un ringraziamento di cuore a tutti i nostri dirigenti, ai consiglieri comunali e ai candidati che hanno dato il massimo. Ora guardiamo anche con ottimismo agli scrutini per le elezioni amministrative in corso: rafforzeremo ulteriormente la squadra di Forza Italia. Avanti!".

Ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e segretario provinciale del movimento azzurro.