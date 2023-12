"Oltre 100 mila iscritti a Forza Italia sono un grande successo. I congressi provinciali sono già iniziati e si concluderanno con il congresso nazionale del il 23 e 24 febbraio. Siamo determinanti per le prospettive di governo in quanto Forza Italia ne è componente indispensabile per gli equilibri". Così a Tgcom 24 il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.