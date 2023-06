"Forza Italia proseguirà, come era nelle intenzioni del presidente Silvio Berlusconi, ad impegnarsi in vista delle elezioni europee del 2024 passando per le elezioni del Molise che si terranno la settimana prossima.

La tutela ambientale è un tema cruciale, Forza Italia ne comprende l'importanza perché il pianeta va salvaguardato, con programmi e progetti che però non devono soffocare la vita dei cittadini. Su questo tema, ci sarà il confronto e noi con i nostri valori tradizionali, atlantisti, europeisti, liberali e cristiani, vogliamo esportare un modello di governo di centrodestra "all'italiana" anche in Europa, aprendoci a importanti partenariati. Silvio Berlusconi ha creduto in questo progetto e, in linea con la tradizione di Forza Italia, vogliamo portarlo avanti con FdI, mentre la Lega farà le sue valutazioni e scelte autonome, ma sempre per creare una nuova coalizione vincente." Così il presidente di FI alla Camera, Paolo Barelli, intervistato a Tgcom24.