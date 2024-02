"Forza Italia ha a cuore il tema dei malati oncologici e soprattutto lavora, a tutti i livelli istituzionali, per dare loro il supporto necessario e accompagnarli durante il percorso verso la guarigione. Per questo, saluto con favore la proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia in regione Lazio, a prima firma della consigliera Roberta Della Casa, che intende garantire l'assistenza psicologica ai pazienti oncologici e onco-ematologici nel servizio sanitario regionale. Quella del nostro gruppo in Regione Lazio è una lodevole iniziativa, la prima del genere a livello regionale, che mi auguro faccia da faro per altre regioni".

Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, durante la conferenza stampa di oggi alla Camera, per la presentazione della proposta di legge del gruppo di Fi al Consiglio regionale del Lazio per "Istituzione assistenza psicologica al paziente oncologico e onco-ematologico nel servizio sanitario regionale", cui hanno preso parte il deputato di Fi Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore del partito della provincia di Roma, il capogruppo in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, l'assessore alla Sicurezza urbana ed Enti Locali, Luisa Regimenti e Roberta Della Casa, la consigliera regionale del Lazio, prima firmataria della proposta.

"Ricordo che la legge sull'oblio oncologico porta proprio la firma di Forza Italia, in particolare della collega Patrizia Marrocco. Non solo attenzione, dunque, durante l'insorgenza e l'emergenza della malattia, di cui si occupa la proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia in regione Lazio, il provvedimento sull'oblio oncologico assunto dal Parlamento si preoccupa anche del dopo", ha concluso.