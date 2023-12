"A L'Aquila e in tutta la regione Abruzzo si sta facendo un ottimo lavoro. C'è grande attenzione nei confronti di Forza Italia, un vento positivo nei nostri confronti! Festeggiamo questa giornata prenatalizia in modo significativo perché la scelta a favore di Forza Italia da parte di tanti amministratori è molto importante e non casuale per le prossime elezioni regionali che si terrano in Abruzzo il prossimo marzo.

E tutto ciò è la testimonianza di quanto sta accadendo anche in altre regioni". Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, alla presentazione all'Aquila del ritorno di Paolo Federico in Forza Italia e la sua candidatura al Consiglio regionale d'Abruzzo, alla presenza del coordinatore regionale, Nazario Pagano, di quello provinciale, Gabriele De Angelis, e del vice coordinatore provinciale Giorgio De Matteis.