Si è svolto oggi a Tivoli il primo coordinamento provinciale di Roma di Forza Italia. Il Coordinatore, Alessandro Battilocchio, ha scelto la cittadina come luogo del primo appuntamento dopo il congresso provinciale del 27 gennaio. Presenti alla riunione anche numerosi parlamentari e consiglieri regionali tra cui il presidente del gruppo al Senato, Maurizio Gasparri, l'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e Enti locali della Regione Lazio e coordinatrice della città di Roma, Luisa Regimenti, il capogruppo alla Pisana Giorgio Simeoni, i consiglieri regionali Marco Colarossi e Fabio Capolei ma anche l'ex presidente della Regione Lazio Renata Polverini e l'ex deputata Maria Spena.

L'incontro è stato l'occasione per fare un punto sull'azione politica territoriale, per ribadire la volontà di riunire nelle prossime occasioni il coordinamento provinciale nei comuni dove si andrà al voto e per confermare l'accordo che vedrà il sostegno di Forza Italia al candidato a sindaco, alle prossime elezioni comunali di Tivoli, Marco Innocenzi di Fratelli d'Italia, intervenuto anche lui al coordinamento per un saluto. Nel corso del direttivo inoltre, è emersa la volontà di Renata Polverini di candidarsi alle prossime elezioni europee. Il coordinatore provinciale, Alessandro Battilocchio, visibilmente emozionato, si è detto orgoglioso e pronto a guidare la squadra del partito sul territorio della provincia di Roma dove c'è voglia, come anche nel resto d'Italia, di una forza seria, credibile, affidabile e responsabile come Forza Italia.