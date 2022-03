"Si è svolta la prima sessione del Forum Cultura del Partito Democratico presieduto dall’on. Flavia Piccoli Nardelli. Abbiamo deciso di affrontare un tema di grande rilevanza e attualità, ‘Cultura in Digitale’, che sarà dirimente per il futuro del nostro patrimonio artistico e culturale”. Lo dichiara in una nota Michele Nitti, deputato Pd in commissione Cultura.

“Attraverso un confronto molto approfondito con numerosi e qualificati interlocutori – continua Nitti – abbiamo iniziato a recepire istanze e osservazioni che saranno rielaborate sotto forma di azioni puntuali e proposte concrete utili per i futuri interventi sul settore. Diversi i punti affrontati – spiega ancora Nitti – dagli archivi alle biblioteche scolastiche, ai teatri d’opera, alla formazione, all’editoria, ai musei. Nelle prossime sessioni del Forum approfondiremo altri ambiti, perché la politica possa seriamente elaborare temi e progettualità partendo dai contributi di quanti lavorano e fanno esperienza diretta del mondo della cultura”.

“È assolutamente necessario – conclude il deputato dem – che il Forum Cultura continui a far dialogare fra loro tutti i diversi segmenti culturali, perché la cultura non sia un mondo di isole senza traghetto ma un insieme articolato di esperienze che vanno tenute insieme in una logica di sviluppo complessivo del sistema”.