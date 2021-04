Il Senato ha annullato la revoca del vitalizio all'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. In precedenza lo stesso Formigoni aveva presentato un ricorso contro la delibera che prevedeva appositamente la sospensione del vitalizio in base alle sue condanne. La richiesta è stata così accolta dalla commissione contenziosa, che ha usato lo stesso parametro di giudizio per Ottaviano Del Turco, ex presidente dell'Abruzzo.