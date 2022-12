Fonti del Partito democratico hanno rivelato all’Ansa la loro versione sull’emendamento sui Comuni, approvato in commissione ma non coperto e che potrebbe comportare il ritorno in commissione per la correzione del testo: “L’emendamento 146.020 a firma Gnassi non è nella griglia dei segnalati Pd e neanche nei segnalati Camera: dalla nostra ricostruzione si dovrebbe trattare di un errore indotto da FdI che ha sbagliato il numero dell'emendamento di cui ha chiesto la votazione che era nella lista delle loro proposte di modifica da votare. Questo ha tratto in inganno sia il governo che la presidenza della commissione. Si tratta di un errore materiale e tutti ora si domandano chi è il povero deputato che ha perso l'emendamento”.