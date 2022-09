"Termina la settimana della Moda di Milano. Ancora una volta la Lombardia si conferma assoluta protagonista e leader internazionale di questo settore. Ieri ho partecipato all’evento per la celebrazione dei 70 anni di Moncler in Piazza del Duomo, un gruppo imprenditoriale guidato da un lombardo, il comasco Remo Ruffini, che in forma diretta e per indotto garantisce occupazione a migliaia di persone" lo scrive sui social il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana