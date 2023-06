“Grandissima impresa del Lecco che torna in Serie B dopo 50 anni! Un traguardo strameritato. Una cavalcata incredibile nei playoff dove ha eliminato Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia. Complimenti ai lecchesi, alla dirigenza, allo staff tecnico e ai giocatori, con una citazione particolare per il 38enne Franco Lepore, già grande protagonista anni fa con il mio Varese”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la promozione del Lecco Calcio in Serie B.