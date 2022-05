Attilio Fontana, governatore della Lombardia, commenta il 'caso dei camici'. Il presidente lombardo, riporta SkyTG24, ha dichiarato a tal proposito: "Eravamo su molti punti in netta contrapposizione con le scelte fatte dal governo e, dato che i cittadini ritenevano che il nostro comportamento fosse corretto, evidentemente hanno scatenato quelle forze politiche che non potevano accettare in nessun modo che la nostra credibilità potesse ulteriormente aumentare".