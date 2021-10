Fabiana Dadone annuncia novità importanti in merito al 'Fondo Giovani', uno degli obiettivi principali della nuova manovra. Intervenendo all'evento 'Young is future' a Milano, organizzato da Regione Lombardia, la ministra per le Politiche giovanili ha spiegato: "Il mio ministero ha chiesto che il fondo possa fornire supporto all'affitto, all'acquisto della prima casa. Il fondo è di 35 milioni e la richiesta è che l'implementazione arrivi a 50 milioni. Ma sono cifre che sono ancora in discussione per offrire una risposta rapida alle svariate richieste dei territori".

Grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza), aggiunge la Dadone, "riusciremo a compensare una carenza in termini di occupazione da parte dei giovani e anche delle donne, abbiamo inserito una norma specifica per chiedere che vengano assunti il 30% di ragazzi e ragazze per le aziende che si occuperanno della scesa a terra delle progettualità".