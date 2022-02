“Via libera all’emendamento della Lega al Dl Milleproroghe per prolungare la proroga straordinaria ai gestori dei fondi immobiliari nel settore dell'edilizia privata sociale che hanno la finalità di incrementare l'offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato da improvvisi abbandoni da parte degli investitori. Un intervento che evita nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, visto che si tratta di una misura ordinamentale per tutelare l’interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. Un passo avanti con la Lega al governo per evitare un eventuale pregiudizio agli investitori”.



Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile del dipartimento Infrastrutture del partito e primo firmatario dell’emendamento.