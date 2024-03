"Contrariamente a quanto ha affermato il ministro Fitto questa mattina, l'assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione alle Regioni non costituisce una graziosa elargizione del governo, bensì un preciso obbligo previsto dalla legge. Il riferimento normativo più immediato ed espresso è costituito dall'art.1, comma 178 della legge n.178 del 2020, che prevede la obbligatoria sottoscrizione di un apposito Accordo per la Coesione con le singole Regioni e la conseguente assegnazione delle risorse da parte del CIPESS 'in favore di ciascuna Regione'. Tra l'altro, le risorse del Fsc 2021-2027 hanno costituito oggetto di riparto, con indicazione della specifica quota spettante a ciascuna Regione, già con delibera CIPESS n.25 del 3 agosto 2023. Tenuto conto del tempo trascorso dalla menzionata delibera CIPESS, piuttosto che ascriversi facoltà che la legge non attribuisce al Governo, il Ministro dovrebbe dare mandato agli uffici di definire con urgenza i procedimenti per la conclusione degli Accordi con tutte le Regioni, perché le risorse possano essere concretamente assegnate e possano finalmente partire gli investimenti sui territori".

Lo dichiarano il senatore e responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, e il capogruppo Pd in commissione Affari europei alla Camera, Piero De Luca.