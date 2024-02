"L’ayatollah laico De Luca ha lanciato dal suo minareto la sinistra scomunica contro il governo, invocando la resistenza e la lotta armata. Prima che intervenga un laico TSO verso questo eversomane, il Pd sarà in grado di prendere le distanze o avalleranno un linguaggio di violenza, utilizzato come arma di distrazione di massa rispetto agli impietosi dati che contraddistinguono la sua disastrosa gestione dei fondi europei?". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro, deputato di FdI di e sottosegretario alla Giustizia.