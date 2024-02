"Siamo in guerra nei confronti di questo governo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi al blocco dei fondi sviluppo e coesione. "Oltre queste parole potrei solo fare appello alla resistenza, alla lotta armata", ha aggiunto ironicamente De Luca, invitando poi "le organizzazioni sociali e sindacali a mobilitarsi, per la manifestazione del 16 a Roma, per far sentire la voce dei territori, e per battere la delinquenza politica di cui sono espressione questo Governo e questo ministro".