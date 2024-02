"Per troppo tempo il massacro di quasi ventimila italiani, dalmati e istriani trucidati dai comunisti slavi è stato volutamente oscurato, dimenticato, negato.

Per troppo tempo questo genocidio avvenuto a casa nostra è stato nascosto, ignorato.

Per questo è una giornata importante, perché oggi, finalmente, in questo 'Giorno del Ricordo', teniamo viva la memoria delle vittime delle foibe - donne, bambini, anziani, sacerdoti e gente comune che i partigiani di Tito infoibavano senza nessuna colpa se non quella di parlare l'italiano - e anche delle decine di migliaia di italiani costretti all'esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Onorare la memoria è un dovere per tutti noi, perché purtroppo ancora oggi questo è un tema che divide e c'è persino chi ancora si ostina, anche tra gli intellettuali e gli storici purtroppo, a negare quel massacro".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie.