Intervenendo alla cerimonia del Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe al Monumento nazionale di Basovizza, la premier Giorgia Meloni ha dichiarato: "Mi sono recata molte volte qua, da ragazzo quando farlo era essere accusati e isolati". "Ora torno da adulta per celebrare quel giorno - aggiunge il primo ministro - che spazzava via definitivamente la congiura del silenzio che per decenni aveva nascosto questa tragedia e il dramma dell'esodo nell'oblio dell'indifferenza".