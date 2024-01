"Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di legge per l'istituzione del Museo del Ricordo. Nel ventennale della legge che ha garantito di tenere viva la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo forzato da Istria, Fiume e Dalmazia, il riconoscimento istituzionale di un Museo nella Capitale ha una grande importanza e si affianca all'altro disegno di legge, in attesa di approvazione alla Camera, per istituire i viaggi del Ricordo.

Entrambe queste buone pratiche sono state avviate più di dieci anni fa dalla giunta di centrodestra che governava Roma Capitale, attraverso i viaggi verso luoghi del ricordo rivolti alle scuole e attraverso la creazione della Casa del Ricordo, tutt'ora operativa in via san Teodoro a Roma". Lo dichiara il senatore di FdI, Andrea De Priamo.