"Oggi, nel Giorno dei Ricordo, siamo venuti con una delegazione dei giovani di Forza Italia, insieme al nostro Segretario Nazionale, il ministro Antonio Tajani, alla Foiba di Basovizza, per rendere omaggio a tutte le vittime delle foibe e della folle ideologia comunista di Tito".

Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale del movimento giovanile azzurro.

"Quello delle foibe – prosegue - è stato uno dei capitoli più drammatici e bui della storia del nostro Paese. Sono state più di diecimila le persone, tra italiani, istriani e dalmati, scacciate dalle loro terre o, ancora peggio, torturate, uccise e gettate tra le cavità del Carso. Una tragedia nascosta e dimenticata per oltre cinquant'anni. C'era chi non sapeva, o chi, pur essendone a conoscenza, negava, o si nascondeva colpevolmente, dietro un vergognoso muro di silenzio. Il Giorno del Ricordo è stato istituito nel 2004, con una legge approvata durante il governo Berlusconi. E finalmente quei morti e quei profughi, fino a quel momento cancellati dalla storia, hanno avuto un riconoscimento e una dignità.

Pochi giorni fa la Camera ha approvato una proposta di legge per la promozione della conoscenza delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, un passo avanti importante per contribuire a tenere sempre vivo il ricordo di quanto è accaduto, in particolare tra i giovani. Questa non è banale retorica. È un impegno che dobbiamo prenderci affinché certi drammi non avvengano mai più", conclude.